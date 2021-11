La expresiva reacción de Mónica García cuando le preguntan si va a "abandonar" a Errejón

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y coordinadora regional de la plataforma, ha respondido con una sonrisa y algo sorprendida a un periodista que le ha preguntado en una rueda de prensa si piensa “abandonar” a Íñigo Errejón de cara a las próximas elecciones.

Todo ello después de que García participase en un acto en Valencia junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain.

Ante la cuestión planteada por el periodista, García ha reaccionado con risas y ha sido clara: “Yo tengo una magnífica relación con Errejón. Supongo que él también estaría orgulloso de que yo representara en ese acto otra manera de representar a Madrid”.

“Yo he estado diciendo que estaba orgullosa de ser la embajadora de otro Madrid que no quiere estar todo el rato confrontando con el resto de comunidades, que no quiere estar todo el rato a la gresca, que no quiere estar todo el rato insultando como la señora Ayuso”, ha proseguido.

García ha afirmado que ha hablado con Errejón y que están “en perfecta sintonía”. “Somo un equipazo”, ha garantizado.

La política ha asegurado en una entrevista en Telemadrid que el acto de Valencia “fue un encuentro de mujeres de diferentes territorios, que representan a distintos niveles políticos, que queremos dialogar y poner en valor la política bonita, cotidiana y útil, la que no está siempre en confrontación”.

Preguntada sobre si fue el pistoletazo de salida para una nueva formación, la diputada madrileña ha contestado que eso fue “descartado por todas”. “Fue una puesta en escena de que se puede hacer otra política porque una cosa es hacer política y otra electoralismo”, ha distinguido.