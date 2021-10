La fiscalía alemana asegura tener al hombre que secuestró y mató a Madeleine McCann

“No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente. Pero está en prisión, así que no tenemos tanta presión. Tenemos tiempo”, ha afirmado en The Mirror el fiscal alemán. “Ahora es posible que podamos acusarle. Tenemos esa evidencia. Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor evidencia posible”, ha añadido Wolters.