La Fiscalía apoya aplazar el juicio por la caja b del PP por el positivo en covid-19 de uno de los acusados

Por el momento, los tres han optado por no posicionarse ni a favor ni en contra, y han pedido esperar a ver cómo se desarrollan las declaraciones de ambos para ver si finalmente se producen contradicciones en los testimonios que justifiquen dicho careo.

En este juicio se juzga el pago de una parte de las obras de la sede nacional del PP con dinero negro procedente de la caja b que manejó Bárcenas, y también si el partido cometió delito fiscal al no tributar por las donaciones presuntamente ilegales que recibió y si el entonces tesorero se quedó con parte del dinero que aportaban los empresarios al partido.

El tribunal había previsto un calendario para las dos primeras semanas de juicio para practicar las cuestiones previas, los interrogatorios de los acusados y la declaración de los primeros testigos.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy; los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal; así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; o el expresidente del Senado Pío García Escudero. Para estas declaraciones aún no se ha fijado fecha.