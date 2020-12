La Fiscalía se opone al indulto de los presos del 'procés'

Los fiscales del Supremo se han posicionado este martes en contra de la concesión del indulto a los nueve políticos catalanes que se encuentran presos por delitos de sedición por su participación en el proceso soberanista catalán.

Los representantes del Ministerio Público Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, los cuatro fiscales de uno de los juicios más mediáticos de la historia de España, argumentan que los condenados no han mostrado arrepentimiento, que las penas son muy elevadas y que no han cumplido ni la mitad de la condena. Además, no ven “ninguna razón admisible” para conceder la medida de gracia, que vinculan directamente a “acuerdos políticos”.

Los fiscales que les acusaron de rebelión han remitido sus informes al Supremo. Ahora, es el alto tribunal el que debe emitir su propio dictamen y enviarlo al Gobierno. De esta manera será al Ejecutivo al que le tocará decidir si concede o no la medida de gracia, para lo cual la posición del tribunal sentenciador y de la Fiscalía es preceptiva pero no vinculante.

La Fiscalía advierte de que los indultos, materia que compete al Ejecutivo, tienen un “carácter excepcional” en la jurisdicción española y que solo deben reservarse para “circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública” que, argumenta, no se dan en este caso. Además, subraya que “nunca” se deben identificar “con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos”.