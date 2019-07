La foto que ha vuelto a disparar los rumores de relación entre Lady Gaga y Bradley Cooper

Sí que hay fotos que sirven como alpiste para esos que tienen hambre de relación: en el mes de marzo una revista publicaba que se habían ido a vivir juntos ( aunque perdía credibilidad porque la foto de los dos saliendo de una casa era 2016 ) y este mes de julio In Touch ha vuelto a insistir con una foto de la supuesta mudanza de Gaga a casa de Cooper.

Los titulares de los últimos meses no han hecho otra cosa que apoyar esta teoría, aquí una muestra de los más llamativos:

Según esta revista, viven bajo el mismo techo pero no creen que sea el momento de hacerlo público. “Son conscientes de que tienen toda la atención mediática y no quieren la atención extra que les supondría celebrar una boda”, cuenta una fuente anónima a In Touch en una llamada telefónica.

Por ahora son todo rumores para alimentar el movimiento #bradgaga, lo único que se sabe en realidad es que son grandes amigos y Cooper está ahora más centrado en su trabajo que en su vida sentimental, como apunta la web EW. Eso sí, los dos tienen intención de volver a trabajar juntos. En la pantalla hubo tanta química...