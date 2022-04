La frase de Feijóo sobre Rajoy que provoca la risa en el PP gallego: "No es fácil de entender"

Todo ello se ha acordado en una junta directiva en la que Feijóo, el líder aún de los populares gallegos y presidente nacional del partido, ha tomado la palabra para reivindicar su trabajo. Además ha reconocido que “no hubiera dado este paso [presidir el partido nacional] si no supiese que hay un partido preparado en Galicia”. “No habría dado este paso sin un partido unido, sin un partido capaz”, ha añadido.

“Hay frases de Rajoy que no son fáciles de repetir. Incluso hay algunas que no son fáciles de entender”, ha comentado Feijóo. “Permitidme que esta frase del presidente Rajoy la haga mía: pido para el próximo presidente del PP de Galicia el mismo apoyo que tuve yo. No más, porque es imposible”.