'La gaviota' o ¿qué hacer con las pequeñas ruinas cotidianas?

Se ha estrenado esta semana un nuevo montaje de La gaviota de Chéjov en el Teatro de la Abadía. Dirige Àlex Rigola y tiene en su elenco a una estrella, Irene Escolar. Esta combinación de lugar y nombres lo convierten por sí mismo en un suceso teatral. The place to be, si se habla de teatro. El lugar en el que verse y dejarse ver, asistiendo a esta triste historia de amores no correspondidos en un entorno pastoril, la sencillez del campo, en el que se reúnen unos sofisticados profesionales del teatro. Cultos, inteligentes, irónicos, con posibles y, más que guapos, atractivos, a los que da gusto oírles esas conversaciones chispeantes y llenas de anécdotas y de nombres famosos.

La cosa, es decir la historia, pinta como una soap opera (se podría decir más, pinta en su versión paródica, la de Enredo, Soap en inglés). La madre, actriz consagrada, una Nuria Espert o Irene Gutiérrez Caba (la abuela de Irene Escolar) en su cincuentena, por poner unos ejemplos, está enamorada de un dramaturgo también consagrado, pongamos un Juan Mayorga, pero que a falta de este, bien viene Pau Miró que es el que se encuentra realmente en escena. Cuya elocuencia no está en lo que dice, sino en lo que escribe para que luego alguien lo diga.

El hijo de la primera, un enfant terrible de la escena, dramaturgo en ciernes, o como sea que se llame ahora eso, que se movería por los ambientes de la Pradillo, también está enamorado. Enamorado de una chica de su edad, joven y guapa, que le sigue en su juego vanguardista artístico y dramático. Una chica que quiere ser actriz, como muchas, y que frente a la vanguardia a la que juega, su ánimo y su carácter la inclinan emocionalmente por el autor talludito y consagrado, el hombre que tiene el rol depredador de siempre. La misma inclinación amorosa que, por otro lado, tiene la mujer mayor, la madre.

Al lado de todos ellos, dos losers, dos don nadies conscientes de que lo son en esta historia y en la vida. El tío cuya vida loca y artística le ha llevado a depender de la familia por lo que tiene que vivir en la casa de campo. Y una chica corriente y moliente con corazón enamorada hasta las trancas de ese joven dramaturgo en ciernes (algo que no se ve bien en esta propuesta). Esos dramaturgos que solo tienen ojos para chicas que quieren ser actrices e imitan en las formas a todas las Irenes Escolares que salen en el papel couché y los colorines dominicales.

Ah, ¿qué Chejov escribió todo esto en el XIX y no puede ser que tuvieran estos referentes y los personajes se movieran y lo dijeran de esa manera? Ah, ¿qué el humor no le viene bien a las tragedias chejovianas? Que ¡qué es eso de reírse y hacer chistes ante la gravedad de la situación! Ah, ¿qué el alcance poético de la obra y del texto se pierden y se vuelve todo demasiado corriente, demasiado normal, demasiado de andar por casa? ¿Y que, yo, espectador y público, ya ando por mi casa, suficientemente, como para ir al teatro a que encima me lo cuenten?