La DANA o gota fría que, desde el lunes afecta a todo el arco mediterráneo, comienza a perder fuerza tras dejar esta madrugada en la Región de Murcia las mayores acumulaciones de lluvia de toda España con más de 191,9 litros por metro cuadrado recogidos en el municipio de Torre-Pacheco.

En el Aeropuerto de San Javier han caído hasta las 8:00 horas de este viernes 190,3 litros, según los últimos datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que en la capital murciana la acumulación también ha sido muy importante, alcanzando los 126, 6 litros por metro cuadrado.

Cartagena ha sumado 125,4 litros y a algo más de diferencia le siguen Fuente Álamo y San Javier (La Manga) con 84,2 y 81,2 litros por metro cuadrado respectivamente.

De hecho, el Gobierno de Murcia ha lanzado este viernes un aviso a la población para que no hagan uso del vehículo si no es estrictamente necesario debido a la situación generada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afecta a la región desde ayer.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ejecutivo murciano recomienda no hacer usar el vehículo en las carreteras regionales si no es necesario: “Mantenemos abiertas las carreteras para garantizar el tránsito de los vehículos preparados para la conducción en situaciones especiales. No se recomienda el uso de turismo”, especifica el mensaje en la red social.