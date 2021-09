La gran mentira del cine

Si conversabas con Romero Marchent, reivindicaba con vehemencia, no sin parte de razón, que aquello del spaghetti western, término que detesto, se había iniciado gracias a él, y no a Sergio Leone. Si y no. No lo creo en la cuestión de la iconografía definitiva, que realmente inventa Leone de forma más o menos consciente, con más o menos azar. Pero sí que con las películas de Tato se inicia y establece toda una factoría estable de eurowesterns, para la que hubo que construir decorados, elaborar vestuario, atrezzo, diligencias. Y, finalmente, cierto es, que el nombre del romano eclipsó al del madrileño, y de alguna manera, se estableció la leyenda. Como se decía en El hombre que mató a Liberty Valance, cuando la leyenda se convierte en realidad, publica la leyenda. Las mentiras del cine, o las verdades a medias.