La 'herida narcisista' de la derecha (moderados pero ensoberbecidos)

“No ha sido por mala fe, pero en buena parte no han acertado. Las consecuencias han sido dramáticas y en buena parte se podrían haber evitado...”, ha sentenciado Ana Pastor en el Congreso de los Diputados.

Esta nueva táctica en ciernes del PP está aún muy lejos de convertirse en una estrategia de oposición seria para un periodo de paulatina normalización, que estará protagonizada por la complejidad del control compartido de la convivencia con la enfermedad y los acuerdos sociales y políticos sobre las medidas para la reconstrucción económica en el marco de la reactivación europea.

A priori, la supremacía moral sobre la acción política no parece una buena receta. La soberbia y la prepotencia gestora y profesional tampoco. Hubo un tiempo en que la derecha heredera del franquismo llegó a la democracia con su poder intacto pero moralmente derrotada frente a la autoridad democrática de la izquierda, avalada además por sus homólogas europeas. Ese será el germen del largo periodo de gobierno del PSOE y de su asimilación como partido de Estado. Más tarde, la crisis provocada por los casos de terrorismo de Estado y corrupción hicieron pensar a la derecha aznariana que con ello se había equilibrado la balanza no solo del poder político, sino también de la autoridad moral.

El triunfo electoral de Zapatero, la llamada cuestión catalana y la moción de censura de Sánchez, han supuesto sin embargo en un contexto populista una verdadera “herida narcisista” para las derechas, que no solo ha empoderado políticamente a la derecha iracunda de los herederos de la dictadura, sino que ha situado al PP a la defensiva, cuando no al rebufo de sus estrategias desestabilizadoras con un menosprecio irresponsable de los equilibrios y una contumaz instrumentalización de las instituciones como el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, la Guardia Civil, e incluso la jefatura del Estado, antes impensables en un partido democrático.

En ese sentido el reciente giro táctico del partido popular al votar el decreto de la llamada nueva normalidad ha llegado acompañado, además de la lógica crítica política, de la apelación al juicio moral sobre el ministro de Sanidad y su equipo que convierte al subjetivismo moral en el sucedáneo edulcorado de la extrema derecha de la ira o de la santa indignación del neofundamentalismo religioso.

Es así que nosotros, señor ministro, decidimos que no ha actuado de mala fe. Le perdonamos la vida y dictaminamos que a pesar de vivir en el error es usted buena gente... Aunque en lo que respecta al resto del Gobierno, y en particular en lo que respecta al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias, y no digo sus inicuos apoyos, eso es otra cosa muy distinta...

La reacción general ha sido de alivio, porque no atribuyendo dolo o voluntad de hacer daño o delito, como hasta ahora las derechas habían planteado con acusaciones como la del 8 de Marzo, se diluye la imputación como acción voluntaria y criminal. Algo, en todo caso, hemos ganado.

En consecuencia, al ministro y los funcionarios del ministerio de les achaca que en buena parte no acertaron. Al Gobierno se le impugna por su mala gestión y a los funcionarios por una oscura incapacidad que al parecer no tuvieron antes con otros gobiernos que sí acertaron.