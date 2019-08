La hermana del presidente de la Junta andaluza obtiene una plaza pública con menos puntos que otra aspirante

El País ha logrado ese informe de la inspección y lo que hace es rechazar a la profesora Utrera, pues “responde a un perfil de dirección con unos antecedentes que desaconsejan su nombramiento”, y propone a la hermana del presidente autonómico como directora interina hasta que salga a concurso la plaza definitiva. Sin dar más datos.

La ley permite al delegado provincial de la Consejería de Educación nombrar directamente y sin proceso selectivo a un director o directora en funciones. “Lo extraño de todo esto es que hagan una convocatoria de méritos, cuando la delegada podría haber nombrado a cualquiera. Está claro que así se guardaban las espaldas, pero en cuanto ven que hay alguien que tiene más méritos, cambian las condiciones”, se queja Esperanza Utrera al diario. La candidata con mayor puntuación objetiva está preparando su propia reclamación, tras solicitar a la Inspección que publique la puntuación de los méritos. “Han hecho un paripé para dar la imagen de transparencia, pero parece que se les ha terminado el paripé”, remacha.

Lo que dice la beneficiada

En el diario también han contactado con Dolores Moreno, quien insiste en que “el proceso es el habitual y ha sido nítido y claro. No tengo nada que ocultar ni se me ha tratado de beneficiar”. Cree que está capacitada para el cargo y tiene trayectoria para ello. “Parece que ser familiar te pone bajo sospecha y por eso yo me he preparado un currículo”, lamenta. “Esto no es un regalo ni un caramelito, no tengo una Consejería, es la dirección de un centro educativo en un año difícil para la educación superior. Aquí se está por vocación”, añade.

La hermana del presidente andaluz cuenta con 14 años de docencia, cuatro carreras-dos títulos en grado superior de Danza, clásica y española, Psicología y Magisterio-, un doctorado en Psicología y un máster en liderazgo educativo.