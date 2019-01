Juanma Moreno (PP) ha jurado este viernes como presidente de la Junta de Andalucía -tras ser investido el miércoles en el Parlamento autonómico con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox- subrayando el "poder" de una comunidad que no puede ser "sumisa y silenciosa" sino que tiene que "expresarse".

En su toma de posesión, Moreno ha asumido "la responsabilidad histórica" de dirigir el gobierno que "construirá" una nueva etapa en Andalucía y ha subrayado el compromiso que tendrá su Ejecutivo con la creación de empleo y con la unidad de España.

Y ha prometido una "beligerancia activa" desde Andalucía "frente a quienes quieren romper España y dividir a la sociedad" y ha garantizado que la comunidad "nunca estará ausente del debate sobre España". Moreno ha asegurado que su Gobierno va a defender a España contra "cualquier embate con la solidez, convicción y fortaleza" de esta autonomía.

Arropado por Rajoy, Casado, Pastor y Santamaría

Ha jurado su cargo en un acto institucional en el Parlamento en el que ha estado arropado por el presidente del PP, Pablo Casado, el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entre otros representantes 'populares'.

También han estado presentes la presidenta saliente de la comunidad, Susana Díaz, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Además, han acudido los exjefes del Ejecutivo regional Manuel Chaves y José Rodríguez de la Borbolla.

Tras jurar su cargo, ha habido una gran ovación por parte de la mayoría de asistentes, que han gritado "presidente, presidente".

Moreno ha tomado la palabra señalando que es una jornada "que huele algo a historia". Ha recalcado que es "un inmenso honor" tener este cargo: "Todos somos conscientes de vivir un momento crucial en la historia de Andalucía".

No quiero ser Presidente de una Andalucía sumisa y silenciosa sino de la Andalucía que dialoga, que se expresa y confía en el poder del entendimiento. Porque esa es la Andalucía mayoritaria y real.#UnNuevoGobiernopic.twitter.com/ZIJxgAX7ci — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2019

"Mi aspiración es poder afirmar cuando me vaya que he dejado una Andalucía mejor de la que me he encontrado", ha dicho parafraseando a Mariano Rajoy.

La toma de posesión se ha celebrado en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara andaluza, aunque también se ha habilitado el salón de Pasos Perdidos con sillas y pantallas de televisión al situarse la previsión en alrededor de un millar de asistentes.

"Es un día muy especial, nunca lo olvidaré, mucho respeto a la tradición", ha dicho Moreno al llegar al Parlamento.

Al acto además han asistido la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, los presidentes autonómicos de Madrid y Murcia, Ángel Garrido, Fernando López Miras, respectivamente, el exportavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando y el expresidente del PP-A Javier Arenas, entre otros.

El pueblo andaluz y el Parlamento, de acuerdo a la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, me han otorgado esta enorme dignidad que acepto como la mayor honra.#UnNuevoGobiernopic.twitter.com/YpcOI8MT7p — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2019

Casado: "Primer paso para la recuperación del Gobierno de España"

Pablo Casado se ha mostrado en Sevilla convencido de que el cambio de Ejecutivo en Andalucía supone un "primer paso" para la "recuperación" del Gobierno de España por su partido cuando se celebren las elecciones generales.

"Estoy convencido de que va a ser el primer paso para muchos gobiernos autonómicos y municipales que en mayo va a recuperar el Partido Popular y también para la recuperación del Gobierno de España en cuanto haya elecciones generales", ha dicho expresamente.

Ha comentado Casado que hoy es un "día histórico" para Andalucía, para España y para el Partido Popular, y ha subrayado que es un "honor" para él asistir a la toma de posesión. Y ello porque es "el mejor candidato, porque se lo merece y porque tiene un proyecto para Andalucía que es imprescindible para los próximos años", ha sentenciado.

Rajoy: "Es bueno para Andalucía"

Antes del acto, Rajoy ha roto su silencio y ha destacado que la alternancia en el Ejecutivo autonómico "es buena para Andalucía".

El expresidente del Gobierno central ha destacado de Juanma Moreno que tiene "dedicación y experiencia", si bien ha señalado que "la suerte también cuenta" en estos casos.

"Lo que se ha producido es bueno para Andalucía", ha subrayado Rajoy, que ha confiado en que "todo esto redunde en beneficio para los andaluces". Acto seguido ha rehusado hacer más declaraciones afirmando que no está "ni para dar consejos ni para hacer más comentarios".

EFE El expresidente Rajoy saluda al portavoz de Vox, Francisco Serrano

El Gobierno se conocerá el lunes

No será hasta el próximo lunes cuando dé a conocer la composición de su futuro gobierno, que un día después, el martes, tomará posesión. La primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno tendrá lugar el viernes 25 en Antequera (Málaga). Hasta el momento, ha trascendido que el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, será vicepresidente de la Junta y llevará el área de Turismo, y que el cabeza de lista de Cs por Málaga, Javier Imbroda, será consejero de Educación, Formación y Deportes.

PP-A y Cs han firmado un acuerdo para el reparto de áreas que va a gestionar cada formación en el futuro gobierno, que estará compuesto por once departamentos, seis para el PP-A y cinco para Cs, incluyendo la Vicepresidencia.

EFE Moreno

Los 'populares' asumirán las áreas de Presidencia, Hacienda y Administraciones Públicas, Familia y Sanidad, además de Interior, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, Energía, Industria, Minas, Cultura, Patrimonio y la Oficina del Portavoz.

Por su parte, el partido naranja asumirá las áreas de Regeneración democrática y lucha contra el fraude y la corrupción, que estarán adheridas a la Vicepresidencia de Marín; además de las competencias de Educación, Formación y Universidad, Deportes y Turismo. También recae en Cs las áreas de Desarrollo económico, autónomos, empresas y emprendedores, así como Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Justicia y Administración Local.

