La historia detrás de esta imagen de Maialen en 'OT' que se ha convertido en un meme

Si hubo alguien que dio que hablar en la gala 8 de OT 2020 , esa fue Maialen. La navarra protagonizó una de las actuaciones más aplaudidas de la gala. Interpretó Just a girl de No Doubt y se alzó como favorita.

La peineta no es cosecha de Maialen. Lo cierto es que este gesto lo hacía Gwen Stefani, cantante de No Doubt, en las interpretaciones en directo de Just a girl. “Fuck you, I’m a girl”, gritaba en los conciertos, aunque lo hacía a mitad de la canción, a diferencia de Maialen que lo hizo al terminar.