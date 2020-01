María Casado nos cuenta toda la historia del vestido de Sara Montiel en los Goya

Decidió no llevar joyas porque el vestido le parecía “una joya” en sí misma. “Está todo hecho a mano y me he puesto muchos vestidos de alta costura pero este me llamó especialmente la atención, la parte del bordado es impresionante”, confiesa la presentadora, que cree que el diseño le sentaba como un guante “porque tiene mucha espalda y Sara tenía mucho pecho”.