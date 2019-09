La indignada pregunta de Pepa Bueno tras la reacción de la derecha española por la exhumación de Franco

¿A qué juega la derecha en España?

Otra oportunidad perdida para la derecha democrática española. Una más, y van 41 años de ocasiones perdidas.

Hoy es un buen día para la democracia en España, es un buen día para los españoles. El Parlamento, el Gobierno y la Justicia, los tres poderes del Estado, han llegado a la misma conclusión: los restos de Franco no pueden estar en el Valle de los Caídos, no puede compartir sepultura con sus víctimas. El Tribunal Supremo lo ha decidido por unanimidad, un tribunal con una composición ideológica muy transversal, de la izquierda a la derecha.

Toda la prensa internacional lleva la noticia en sus portadas digitales. Periódicos conservadores, como The Times y Le Figaro, periódicos progresistas como The Guardian o Le Monde. ¿Y qué ha dicho la derecha democrática española? El PP, ha delegado su reacción en su portavoz en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, que ha calificado el asunto de electoralista. También en Ciudadanos, donde no han podido evitar el regate en corto. Deben creer que el Tribunal Supremo es un aliado electoral del PSOE. No vayan a enfadarse los socios de Vox, que han dicho lo que podía esperarse de ellos.

Insisto, el Parlamento que votó la exhumación -con la abstención de Ciudadanos y el PP-, el Gobierno que se dispone a ejecutarla, y la Justicia que avala esas decisiones. Todos los poderes del Estado. Y todavía hay quien tiene a los suyos en la cuneta ¿A qué juega la derecha en España?