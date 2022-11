La inesperada confesión de Nathy Peluso a Belén Esteban: "Qué portento"

“Yo a ti te sigo también y me tomo tu gazpacho”, le dijo la cantante de temas como Business Woman. La noticia emocionó a Esteban, que no dudó en compartirla con quienes la acompañaban. “Es el mejor que hay, con diferencia”, añadió Peluso antes de posar para una foto juntas.

Las buenas palabras de la argentina para La Esteban no acabaron ahí, ya que cuando esta compartió su foto juntas comentó: “Es que madre mía Belén, qué portento”.

A pesar de la acogida del público de ser el favorito de Nathy Peluso, su gazpacho no fue especialmente bien calificado por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) : recibió la puntuación más baja del ranking de este tipo de productos con un 63 sobre 100.

La noticia no gustó nada a ‘la Esteban’ que, según declararon sus allegados a Informalia , creyó que era un “ataque gratuito”. “Está alucinada. Esta crítica le ha sentado fatal porque cree que no se corresponde en absoluto con la calidad de su gazpacho y mucho menos con sus ventas”, señalaron entonces al citado medio.

Pero esta no fue la única mala noticia que recibió la colaboradora de Mediaset, el salmorejo que lanzó con su marca tampoco se coló entre los mejores de la OCU. De hecho, en el ranking de la organización recibió 61 puntos sobre 100 y ocupaba el tercer puesto por la cola.

Esto acabó de colmar la paciencia de Esteban que se quejó en la revista Semana. “Hay una campaña para perjudicar mis productos y me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer Sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien de sus productos. Belén Esteban no va a pagar chantajes”, dijo sin mencionar a la OCU.