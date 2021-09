La inesperada reacción de Esperanza Aguirre cuando llaman "Perro Sánchez" a Pedro Sánchez

Esperanza Aguirre se ha sentado por primera vez en el plató de Todo es mentira como colaboradora. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha sumado así a una larga lista de expolíticos —entre los que destacan José Luis Ábalos e Ignacio Aguado— que esta nueva temporada han llegado al programa de Risto Mejide y de Marta Flich.

″¿Sabes dónde te estás metiendo?”, le ha preguntado el presentador a Aguirre entre risas.

“Pues mira, te voy a explicar. Yo había decidido jamás aparecer por este programa por el nombre, pero como este Gobierno no hace nada más que decir mentiras, pues claro...”, ha dicho Aguirre.

Antonio Castelo ha comentado que él ve una unión entre Aguirre y Risto “porque tenéis entre ceja y ceja a Pedro Sánchez, que aquí Esperanza se puede decir Perro Sánchez, eh”: “Es un punto lila”.

En ese instante, lejos de sumarse a la broma, Aguirre ha dicho: “Yo eso no lo digo porque eso es un ataque personal y yo estoy en contra de los ataques personales. De lo político sí, no hace más que decir mentiras. Desde que nos dijo que el 95% de los españoles no podría dormir, ni él tampoco, ni los de Podemos, y él tenía a Pablo Iglesias en el gobierno”.

“En mi opinión, en política, hay mucho niñato y mucho chiquilicuatre”, ha dicho Castelo en referencia a las palabras de Esperanza Aguirre sobre algunas personas del círculo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

“Opino lo mismo pero mírate en el diccionario lo que es chiquilicuatre, que no es ningún insulto”, ha replicado la expresidenta.