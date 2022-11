La insólita medida de Red Eléctrica de España para evitar que se produzcan apagones

Esta decisión que, naturalmente, incrementa los riesgos en términos de seguridad, se ha adoptado con el objetivo de no disminuir la capacidad de generación eléctrica de España en el actual contexto de crisis energética.

“Márgenes de reserva muy reducidos” en el sistema eléctrico

4 de octubre: la fecha en la que el sistema estuvo al límite

De hecho, fuentes no identificadas citadas por el diario económico aseguran que Red Eléctrica de España estuvo muy cerca de llevar a cabo deslastres o, lo que es lo mismo, cortes energéticos controlados. No obstante, el operador eléctrico ha decidido no comentar nada acerca de esas informaciones.