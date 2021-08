La jugadora de baloncesto Lucila Pascua denuncia lo que ha tenido que vivir durante su carrera

He tardado algunos días en asimilar las cosas que han ido contando mis compañeras. No quería dejar pasar la oportunidad de expresar lo que siento. No es opinión, es basado en mi experiencia personal y me ha salido de dentro ❤️‍🔥. Aviso: hilo un poco largo👇🏼

“Una forma de ayudar a las nuevas generaciones es hablar, para que estas no normalicen ni toleren ciertos comportamientos (en ninguna de las facetas de la vida). He leído que los deportistas de élite tenemos que aguantar y que ahora hay una generación de cristal. NO, no somos cubos de basura donde personas sin principios, sin escrúpulos y sin educación vuelquen sus frustraciones y sus complejos. SÍ, y por suerte, tenemos nuestra voz para expresarnos. Y faltaría más, en el momento en que nos de la gana o estemos preparados para ello”, ha reflexionado.

La medallista de plata en Río de Janeiro ha ejemplificado que cuando se quejaba por no cobrar recibía la respuesta de que “iba a ganar fama de problemática y no me querría fichar nadie más en la vida”.

Su denuncia se suma a la de Xargay y Cruz. La primera confesó recientemente en El País que la llamaba “gorda” o que la dejaba sin postre durante las concentraciones. Todo ello, le llevó a crear un trauma hacia comida: “Me sentía mal por comer, aunque fuera una ensalada… no disfrutaba de la comida, me ponía a comer con ansiedad y después me iba al baño”.

Por su parte, Cruz también cargó contra Mondelo en otra entrevista en El País: “Su maltrato psicológico continuado me generó estrés, ansiedad, depresión… me llevó a abandonar la Selección y a vivir un proceso muy difícil. Utilizaba lo del peso como estrategia de presión y acoso, no de control médico. Sus aspavientos detrás de la báscula eran de escarnio público. Ha hundido a muchas jugadoras. A mí no me pilló por ahí, pero me fue minando por otras vías”.