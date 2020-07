La Junta Electoral Central da el visto bueno a la celebración de elecciones en A Mariña

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Dos mujeres con mascarilla pasean este jueves en la comarca de A Mariña a un día de que termine el confinamiento en la zona.

La Junta Electoral Central (JEC) se ha sumado al criterio de la Junta Electoral de Galicia y ha dado en la tarde de este jueves el visto bueno a la celebración de las elecciones autonómicas del próximo domingo en la comarca gallega de A Mariña, cuyos habitantes se encuentran confinados por un brote de coronavirus que se detectó el 23 de junio que deja 165 casos activos.

El órgano competente en materia electoral apunta que las autoridades han establecido condiciones adecuadas para “garantizar el derecho a la salud de los votantes, así como el de las diferentes personas que intervienen a lo largo del proceso electoral”. En A Mariña viven alrededor de 71.000 personas cuyo confinamiento termina este viernes, una vez transcurridos los cinco días que fijó la Xunta.

La JEC ha desestimado los recursos interpuestos por En Marea-Compromiso, Galicia en Común y el BNG y confirma el acuerdo de la Junta Electoral de Galicia porque, sostiene, “en estos precisos momentos debe entenderse que las medidas adoptadas por la Administración [en referencia a la Xunta] garantizan unas condiciones adecuadas de circulación para poder acudir a votar”.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este jueves que llevará este viernes al comité clínico la propuesta para levantar las restricciones a la movilidad “en la mayor parte” de los catorce municipios que conforman la comarca de A Mariña, de modo que únicamente seguiría afectado Burela “y alguno más”, según ha indicado el presidente gallego.

Feijóo, además, ha recomendado a las personas infectadas por el SARS-CoV2 que no acudan a votar el domingo. “Lo lógico es que no vayan a votar. Es una recomendación sanitaria”, ha afirmado al término de la última reunión de su gobierno antes de las elecciones, aunque ha admitido que existe un vacío legal al respecto.

No obstante, la JEC no ha limitado el derecho a votar a estar personas, por lo que nada impedirá el domingo a una persona afectada por la covid-19 acercarse a un colegio electoral. Esta cuestión era una de las que más dudas ha generado, porque los comicios se pueden impugnar en caso de que una parte del censo se vea con ese derecho mermado por tener una enfermedad infecciosa.

“Las elecciones podrían no valer, porque no se retira el derecho por normativa electoral, como ocurre con los menores de 18, sino que se le quita a una persona que está enferma por coronavirus solo. Eso suscita varias dudas: ¿por qué solo a los enfermos por la covid-19 y no a los que tienen otras enfermedades infecciosas?”, razonó a este diario el politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid especializado en participación electoral, Andrés Santana

Medidas suficientes también en el País Vasco

La Junta Electoral del País Vasco también ha considerado este jueves que las medidas establecidas por el Gobierno autonómico para garantizar la seguridad y el derecho a voto el próximo domingo en Ordizia, donde hay activo otro brote de coronavirus, son “suficientes”. El problema es que el alcalde del municipio no comparte este criterio. Solo este jueves la zona suma ya 58 contagios.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha ofrecido los datos relacionados con este foco tras la reunión que la comisión de seguimiento de este brote ha mantenido en el Hospital de Zumarraga y en la que han participado los alcaldes de Ordizia, Tolosa, Itsasondo, Idiazabal y Legorreta.

Gipuzkoa ha registrado 16 de los 30 nuevos casos contabilizados en las últimas 24 horas en el País Vasco, 12 están relacionados con este brote localizado el pasado fin de semana en una zona de bares de la localidad del Goierri guipuzcoano, de los cuales seis son contactos de personas ya infectadas.