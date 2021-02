La ley que Pedro Zerolo nunca hubiera votado 'sí'

La Ley Zerolo del PSOE solo busca dividir y colectivizar a las personas, justo lo contrario que debería promover una ley integral de igualdad de trato y no discriminación. Las leyes colectivistas de la izquierda atentan contra la libertad y la propia igualdad. Debemos superar las etiquetas y luchar de manera real contra la discriminación, algo que debe ser universal.

Mientras los socios de Gobierno se pelean por apropiarse la lucha del colectivo LGTBI y pretenden presentar hasta tres leyes que discriminan y colectivizan a las personas. Debemos trabajar para impulsar y aprobar una única ley Integral contra el racismo, la xenofobia, la discriminación de las personas LGBTI+ y los delitos de odio. Un texto que promueva la igualdad en la diversidad y hacer cumplir los Derechos Humanos para todos, incluyendo la población irregular y que no exista un trato diferenciado por ley a un colectivo en contra del resto.

Somos ciudadanos libres y diversos. Debemos dejar de comparar y asumir los discursos y dogmas de la izquierda al intentar apropiarse de las luchas colectivas para defender entre todos los derechos humanos. El enfrentamiento y el discurso de odio de Podemos y PSOE no puede ser la base de una ley que luche precisamente contra la discriminación.

El PSOE presenta la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación . Esta ley nace sin el acuerdo entre los principales agentes sociales de nuestro país, ni respaldo de los ciudadanos. Se trata de un texto que busca interponer el interés y el beneficio partidista al de los ciudadanos.

Los que hoy quieren aprovechar su nombre deberían saber que él nunca me discriminó o señaló por votar al Partido Popular. Él nunca votaría una ley donde no quepamos todos. Pedro nunca permitiría que un Gobierno del PSOE vaya en contra de la igualdad y la diversidad.

Una ley de igualdad de trato y no discriminación debe normalizar a las personas LGTBI, a la población gitana y personas migrantes. No debe discriminarlas y colectivizarlas, algo que no recoge el texto vacío de contenido presentado por el PSOE.

Seguimos en deuda en materia de igualdad con el Consejo de Derechos Humanos. Si queremos avanzar en una ley de igualdad y no discriminación, debemos iniciar un proceso de consulta para que esta ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que esperan.

Claro que España necesita una ley de esta envergadura, pero debe ser un texto fiel e íntegro en cumplimiento de la Constitución y de la legislación al respecto, tener en consideración las demandas de los colectivos e intentar que todos estos temas se aborden de manera transversal.

Las personas discriminadas se enfrentan en su día a día a situaciones de discriminación, sufren vulneraciones de sus derechos y, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva. Simplemente porque no existe un marco normativo específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada

Se deben impulsar programas educativos centrados en la igualdad, buscar una mayor eficiencia en los protocolos de actuación en el sistema educativo sobre la identidad de género y desarrollar planes estratégicos para romper con el techo de cristal o la segregación vertical. Así como impulsar el fortalecimiento de los Derechos Humanos en todo el mundo, conectando a jóvenes de distintos países y continentes, crear programas escolares que fomente la igualdad y diversidad.

Llevamos un año de legislatura del PSOE y Podemos, un año de retrocesos en materia de igualdad y diversidad. Su único logro conocido es la politización de los derechos del colectivo LGTBI, trayendo consigo una mayor discriminación y odio hacia los políticos o personas que luchamos por la igualdad y la diversidad desde partidos que no son de izquierdas o de extrema izquierda y que hacemos una lucha común. No buscamos enemigos por ideología si no aliados por luchas comunes.

Por ello si de verdad quieren ser útiles y hacer algo de provecho por la igualdad y la diversidad, deben crear a través del Ministerio del Interior un observatorio de denuncia y asistencia de víctimas de LGBTIfobia, racismo o xenofobia.

Lo primero que debería hacer el Gobierno es cesar a todo el equipo y eliminar la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBi. Su único logro es dar trabajo a todos los activistas que han utilizado los diferentes colectivos y federaciones LGTBI en beneficio personal y partidista. Sus únicos trabajos conocidos durante este año han sido la división del colectivo y la visibilidad se su incompetencia en poner de acuerdo a los diferentes Ministerios del Gobierno.