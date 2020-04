La llamativa frase bíblica que le ha dedicado María Teresa Campos a Pedro Sánchez en 'La Resistencia'

Este miércoles María Teresa Campos ha sido invitada de nuevoLa Resistencia en su versión confinamiento. La periodista ha conectado por videollamada con el programa de David Broncano junto Candela Peña, los tres hablaron del coronavirus y de cómo están viviendo el confinamiento, pero no escaparon de hacer algún comentario político.

Nada más empezar, Campos dijo que se estaba viviendo una situación muy triste y muy dura y que estaba de acuerdo en “estar todos unidos contra el virus”, pero no en otras situaciones. “Ningún país del mundo estaba preparado para esta situación así que creo que estamos todos en la misma situación y que hay que resistir como la canción. Sacar un rédito político en este momento no me parece, hay que unirse”, reinvindicó.

“Al que le ha caído la china es al que está en el gobierno, no sabemos lo que habría hecho otros”, señaló antes de añadir una frase de la Biblia dedicada al Presidente del Gobierno. “Bienaventurados los mártires, que de ellos será la gloria. Se lo dedico a Pedro Sánchez porque quiero y me da la gana”, sentenció. “Una cita bíblica, María Teresa, no lo he visto venir”, bromeó Broncano.