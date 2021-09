La luz, el SMI, Cataluña,...: los 11 titulares que deja la entrevista de Pedro Sánchez

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el “Telediario” de TVE donde ha respondido a varios asuntos que están en la coyuntura como el precio de la factura de la luz, la subida del salario mínimo interprofesional, la mesa de diálogo y la relación con el Partido Popular, entre otros.

A continuación, los titulares más destacados de la entrevista de 30 minutos.

“Ya me ha quedado claro que echar una mano, el PP no la va a echar. Lo primero que cumpla con la Constitución y que cuando Casado salga de España, que hable bien de España”

“1.000 días que lleva el PP fuera de la Constitución. Aquí dos no bailan si uno no quiere. Me ha quedado claro que el PP echar una mano, no la va a echar”