'La maternal' o el reverso del primer domingo de mayo

Cuando como espectador varón me siento tocado e interpelado por películas como las de Pilar Palomero, que me hablan de vivencias ajenas a mi cuerpo y a mi estatus, me reafirmo en la necesidad de que en el cine, en el arte, en la cultura, sigan multiplicándose las voces que nos hablan de lo que no fue visible o importante. De lo que nuestro mundo de machitos redujo, en el mejor de los casos, a una nota a pie de página en las tesis con las que certificábamos nuestro dominio político e intelectual. En esta forma violencia también reside el machismo. Por eso contemplo con alegría cómo poco a poco, pero sin pausa, las pantallas se van llenando de relatos que nadie me contó o a los que yo no le di el valor de la universalidad. Como sigue pasándole a tantos hombres que usan el adjetivo “femenino” para devaluar cualquier pensamiento, obra o producción que continúan identificando con algo particular. En definitiva, porque para ellos las mujeres siguen siendo “las otras”. Esas que, por cierto, eran mayoría en la sala de cine en que vi La maternal, como suelen serlo en los espacios donde hoy se muestra, al fin, esa otra mitad y, en general, el mundo y la vida teniendo en cuenta el pulso de las que fueron educadas para estar calladas y sumisas.