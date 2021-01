La mentira de que la izquierda no puede vestir bien

Cuando alguien se viste cada mañana está eligiendo contar quién es, por eso la ropa o el estilo de los políticos no pasa desapercibido para el ciudadano y contribuye a construir su imagen. Eso no quiere decir que si alguien de izquierdas se pone traje está intentando mandar un mensaje subliminal o se ha convertido en “casta”. ¿Por qué se les critica entonces desde un sector de la sociedad y la política?

La derecha quiere imponer su concepto de elegancia, que no tiene necesariamente que ver con vestir bien o tener estilo. “Buscan asociarlo a una clase social alta, pero la derecha no ve más allá, no concibe una manera de vestir más actual, ni otro estilo más moderno. La mayoría no salen del traje y corbata ni del dos piezas con taconazo”, explica Portero. “Están al margen de todas las tendencias, tienen una manera de vestir muy rancia”, sentencia la periodista.