La Mesa del Parlament retira a Torra su acta de diputado

Europa Press News via Getty Images El president Quim Torra en una reunión del Govern.

Ahora, es el Parlament el que debe aclarar si mantiene a Torra al frente de la Generalitat, puesto que el presidente de Cataluña, según pauta el Estatuto de autonomía, debe ostentar un escaño en el momento de ser investido. Eso sí, no especifica qué ocurre si el presidente pierde su condición de representante.

No obstante, JxCat, que ha acusado a Torrent de haber validado la decisión del secretario general, ha advertido de que ningún otro diputado ocupará el vacío que deja Torra. Pero lo cierto es que el escaño será de Senserrich a efectos legales. Otra cuestión es que la diputada no participe de manera activa en la vida parlamentaria.

El Parlament cumple con la instrucción del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que ha acordado expedir la credencial de diputada a Maria Senserrich, la siguiente en la lista de Junts per Cataluña (JxCat) , para que ocupe el asiento del president.

Fuentes de la Presidencia del Parlament, que ocupa el republicano Roger Torrent, han admitido que ahora mismo Torra no es diputado y han reiterado que no comparten la decisión de Muro, porque ven injusto que el presidente pierda su escaño.

Aún no ha trascendido si Torra participará en el pleno que la Cámara autonómica celebra esta tarde para aprobar el presupuesto del Parlament. El secretario general de ERC, Sergi Sabrià, ha calificado de injusticia la decisión de la Junta Electoral y ha anunciado que su partido sigue considerando a Torra presidente y diputado. Pero ha advertido que desobedecer hoy “sería estéril”. “No podemos entregar también el Parlament a la injusticia dictada por el Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo”.

El partido de Torra sigue sin aceptar la salida del president de la Cámara. “El Parlament votó el día 4 por mayoría que permitir la injerencia de la Junta Electoral respecto de las actas de los diputados sería un golpe de estado. Aceptar quitarle el acta a Quim Torra es aceptar el golpe de Estado”, ha escrito en Twitter la portavoz de Junts en el Congreso Larua Borràs.

ERC no quiere poner “en riesgo” las instituciones del país y defiende así la decisión del Parlament. “Hay tantas cosa en juego: la aprobación de los presupuestos, las ayudas por la borrasca Gloria... La prioridad es que este país tenga un presupuesto”, ha asegurado Sabrià.

El Supremo tiene la última palabra

El secretario general del Parlament ha considerado que la situación del líder de la Generalitat ha cambiado después de que el Supremo se negara la semana pasada a dejar sin efecto la decisión de la Junta Electoral Central de quitarle el escaño, como pidió el propio Torra.

El Alto Tribunal aún debe sentenciar en firme el fondo de la cuestión: si revoca o no el acta al president, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 18 meses de inhabilitación tras negarse a retirar una pancarta en apoyo a los políticos presos por el procés. No obstante, el futuro del sillón de mando de la Generalitat está en manos del Supremo, que aún no ha dictado sentencia firme.

La Sala de lo Penal tiene que resolver el recurso que presentará Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a 18 meses de inhabilitación por desobediencia. Y la Sala de lo Contencioso deberá revisar la decisión de la Junta Electoral, que entendió que esa sentencia implicaba la pérdida del escaño y así animó.

El pleno pone a prueba la relación entre ERC y JxCat

La votación de este lunes en la Cámara pone a prueba el pacto de Gobierno entre ERC y Junts y acerca a Cataluña a un escenario de elecciones anticipadas que ya piden los Comunes. El parlament está comandado por los republicanos y sobre su presidente, Roger Torrent, planea una querella de Ciudadanos por un delito de desobediencia en caso de que permita a Torra participar en el debate.

Los naranjas ya han avanzado que no consideran diputado a Torra y, por tanto, tampoco president. El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado que la Cámara debe sustituir a Torra como presidente de la Generalitat y que, en caso de que eso no ocurra, el PP tomará más medidas legales.

Pero el desafío de Torra va más allá y amenaza con tirar por la borda los éxitos de legislatura que se han anotado sus socios de ERC. Entre ellos, pactar los presupuestos para Cataluña con los comunes después de tres años de prórrogas y la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat para abordar la resolución del conflicto catalán.

El acuerdo de presupuestos lo ha liderado el vicepresidente, Pere Aragonés (ERC), quien se puede convertir en presidente en caso de que Torra salga del Govern.

La pérdida del acta de diputado de Torra dificulta también el encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a mantener con el presidente de la Generalitat la primera semana de febrero en el marco de la mesa de diálogo entre Madrid y Barcelona para resolver “el conflicto político” catalán.

La Moncloa mantiene la prudencia, pero una desobediencia de Torra al Supremo es un nuevo obstáculo en el camino. No obstante, este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que por el momento Torra sigue siendo el presidente y el Gobierno le tratará como tal. “Hay que tener una actitud de respeto a cada una de las instituciones”, ha dicho en TVE.