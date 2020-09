La mujer en la posguerra: silencio, silencio, siempre silencio…

Mientras las cárceles permanecen saturadas de presos que esperan su fusilamiento sumarísimo, en la cárcel de niños lactantes de San Isidro o en la de Ventas comienzan los experimentos del gen rojo, es decir el robo de niños recién nacidos para insertarles en familias afectas al régimen. Por supuesto, auspiciados por las teorías de filonazis eugenésicos como el doctor Vallejo Nágera. Las mujeres de rojos no pueden trabajar, por lo que muchas veces la salida que tienen para criar a sus hijos es la prostitución o los trabajos más bajos en la escala social.

El franquismo no solo trajo el oscurantismo y la represión, también decapitó las pocas libertades que las mujeres habían conquistado en la II República. Las leyes que se dictaron desde Burgos tenían carácter retroactivo, eso anulaba el modus vivendi republicano en su totalidad. Los jueces franquistas rompieron las conquistas femeninas del anterior gobierno y persiguieron a las que habían abortado (estigmatizándolas); reinstaruraron la prostitución (con la esclavitud femenina consecuente); anularon los derechos de libertad de movimiento de la mujer; anularon el derecho a voto y la coeducación, etc… para modelar a la futura mujer como un “ángel del hogar” (curiosamente, bajo el dictamen de la Sección Femenina organizada por otra mujer, Pilar Primo de Rivera).

La guerrillera Remedios Montero, apodada Celia, comentó una vez: “llegas a dudar de si fue verdad o no lo vivido, porque han sido tantos años de silencio y nadie se ha preocupado de esta parte de la historia...”.

Las perdedoras de los perdedores deben vivir en silencio; si no, les esperan las violaciones y torturas en los cuartelillos o la vida en la cárcel. Pero las perdedoras de los vencedores también asisten horrorizadas a una vuelta a la medievalidad. Muchas mujeres católicas, y de derechas, también habían celebrado las conquistas feministas de la República y de nuevo tuvieron que guardar silencio y aceptar el paso atrás. Como siempre, las perdedoras de la historia son ellas, todas, fueran de la ideología que fueran. Nuestras abuelas han guardado tanto sufrimiento que se han acostumbrado a callar, por el terror y la represión de una sociedad que las oprimió y que todavía no las ha reconocido en ningún caso.

Por otro lado, los conventos se vuelven un arma de reclusión contra las rebeldes, las libertinas o refugio de rojas que no tenían donde comer. Las madres superioras adeptas al régimen utilizan su jerarquía para anular sus voluntades y volverlas dóciles esclavas de un poder eclesial que no duda en pasear bajo palio al dictador.

En la guerrilla, o el maquis, el papel de la mujer no corre mejor suerte. Los guerrilleros se apostan en los montes cercanos a sus aldeas y establecen una red de colaboración sin la cual no hubieran podido subsistir tantos años. La guerrilla del monte tiene armas y metralletas, la guerrilla del llano tiene faldas y silencio. Viven vidas de mentira, y a partir de 1947 sufren la política del terror, el llamado bienio negro que dura hasta pasado el 49. Franco decide que, mejor que actuar directamente contra los del monte, resulta más económico acosar, violar, torturar y matar a las mujeres del llano. Poco a poco consigue que la red de apoyo no exista y la guerrilla colapsa, huyendo a Francia, entregándose o muriendo en combate.