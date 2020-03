La noche de los cristales rotos trans

El activismo trans a nivel mundial esta promoviendo en muchos estados y países normas jurídicas de protección contra la discriminación y de reconocimiento de derechos que superen la desigualdades sociales, creando sinergias políticas y discurso para la deconstrucción de interpretaciones fuera de la visión psicomédica y biopolítica.

Esta lucha del trans activismo ha propiciado declaraciones de instituciones internacionales, como la ONU, el Comisario Internacional de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos o el Consejo de Europa. Todas abogan por el fin de la discriminación de las personas trans, la despatologización, el reconocimiento de derechos que no vulneren la dignidad y recomiendan la protección jurídica desde nuevos marcos legislativos. Ello ha removido las posiciones que tanto la OMS y la APA (Asociación de Psiquiatría Americana) han mantenido con respecto a la transexualidad, declarando ambos organismos que la transexualidad no es una enfermedad y por tanto eliminando esta de la clasificación de enfermedades mentales. Un gran logro que va a tener una influencia determinante en la atención sanitaria de las personas trans y, cómo no, en las legislaciones que regulan derechos para estas.

Al mismo tiempo, se ha producido en estos últimos años una nueva forma de legislar bajo los principios de despatologización y del reconocimiento de la libre determinación de la identidad y expresión de género. Fue Argentina en 2012 quien sorprendió al mundo con una ley que se fundamenta en estos principios, marcando la agenda internacional. Este tipo de medidas se hacen imprescindibles como herramientas para combatir las discriminaciones de las personas trans.

En España, en 2014, Andalucía aprueba, por unanimidad del Parlamento andaluz, una ley trans específica e integral, que es pionera en el Estado español y Europa. Por primera vez, una legislación despatologiza la transexualidad y reconoce como eje de la ley la libre determinación de la identidad y expresión de género. Un marco jurídico que se ha concretado por el respeto a la dignidad de las personas trans, una atención sanitaria que no segrega, que no patologiza y que se fundamenta en el consentimiento informado. Las personas trans dejamos de ser objetos de la medicina,para ser sujetos de derecho.