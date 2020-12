La obligada transformación del turismo, y cómo todos somos parte de ella

Y esto es algo que probablemente no te sorprenda ahora mismo. Se trata de un sector complejo, del que dependen muchos otros (hostelería, restauración, cultura, e incluso patrimonio), y este cambio necesario le va a permitir adecuarse a la nueva realidad; no solo la provocada por el virus, también la realidad climática y las nuevas demandas de los consumidores.

“¿Y cómo decide usted quién entra y quién no a Barcelona? A Venecia ya le han puesto puertas, pero esto no es algo fácil. Si algo podemos aprender de esta pandemia es a ‘desestacionalizar’ el turismo. Si descontextualizamos en el tiempo los datos de visitantes a los grandes destinos, la situación no es tan terrible; pero tenemos que viajar de otra manera”.

¿Y qué tiene un experto de la industria que decir aquí?

Enrique Alex: Siempre que hay una crisis de algún tipo se escucha esto de las lecciones aprendidas, y luego acabamos volviendo a lo mismo. Ojalá, pero no lo creo. Lo que sí siento que está más a la vista que nunca es el hecho de que tenemos que cambiar la forma en la que distribuimos nuestro tiempo. No tiene sentido que vayamos todos al mismo lugar a la vez. El turismo tóxico que llega a ciudades como Venecia o Barcelona lo es por la propia aglomeración, que incita un turismo sin valor añadido de foto y adiós. Desestacionalizar el turismo llevará tiempo, y por el camino habrá que revisar los modelos laborales y seguramente escolares para poder vivir en un mundo más flexible, pero en un escenario en el que cada vez más personas tenemos acceso a viajar esta es la única forma. Muchos de los lugares repletos de turistas en agosto están vacíos en marzo, y no tiene sentido. No creo que nada vuelva a ser como antes hasta el verano de 2022, como pronto, así que tenemos tiempo y una oportunidad para transformar la industria del turismo.