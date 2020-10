La otra forma de gobernar de Ardern y las nuevas líderes mundiales

“Liderazgo, firmeza, elocuencia y empatía con los más vulnerables” son algunas de las características de las presidentas y primeras ministras que han enfrentado e intentado frenar la expansión del Covid-19 en sus países, según concluye un informe de la ONU . “Las mujeres líderes han tenido una particular disciplina, sensibilidad y capacidad de respuesta frente a esta pandemia y, por ello, han podido desarrollar mejores políticas para ahora y para el futuro”, asegura en su exposición Gabriela Cuevas , diputada federal mexicana y la presidenta de la Unión Interparlamentaria, principal interlocutor parlamentario del organismo internacional.

“Se trata de temas que durante la emergencia actual son de especial motivo de preocupación para todo el mundo. El sistema de las Naciones Unidas y sus agencias, así como organizaciones a lo largo y ancho del planeta, han advertido que la pandemia de Covid-19 ha exacerbado desafíos como la desigualdad, el desempleo y han puesto en peligro los derechos humanos de los más vulnerables”, defiende la ONU.

Entre la respuesta de las jefas de Estado y Gobierno que han recibido elogios a nivel internacional se encuentra una “actuación rápida” a través de medidas para proteger a la población, incluidas el confinamiento, el rastreo de casos y el control de fronteras con apenas pocos casos de Covid-19; la comunicación “clara y constante” con los ciudadanos, a veces con información y conferencias de prensa exclusivas para menores; la disponibilidad de test para toda la población y el uso de las tecnologías variadas; y las alianzas con influencers o famosos, por ejemplo, para promover los buenos hábitos de higiene.

“Lo que hacemos las mujeres es priorizar a aquellos que son más vulnerables y me parece que estas jefas de Estado han demostrado una gran determinación, son mujeres valientes, son mujeres inteligentes que no solamente han llegado a un cargo público si no que han demostrado un gran liderazgo, y que han logrado que su población siga los consejos del Gobierno”, expresa Cuevas al servicio de noticias de la ONU.

Los buenos ejemplos de gestión

Jacinda Arden, Nueva Zelanda

Suze Wilson, profesora de Liderazgo y Desarrollo Ejecutivo en la Universidad Massey de Nueva Zelanda, escribió en The Conversation que la respuesta de su país frente al coronavirus fue “magistral”. ¿Por qué? Porque la primera ministra, Jacinda Ardern, propuso una estrategia que consiste en eliminar la curva (al contrario de aplanarla, como otros países). Para ello, tomó medidas tempranas e impuso el confinamiento, cuando apenas había seis casos confirmados en todo el país. Impopular al principio, aplaudido al final.