La petición de Wyoming que deja a Sandra Sabatés con esta cara: "¡Vamos, Sandra!"

“Qué gran noticia, ya teníamos partidos vascos, catalanes, valencianos, gallegos, canarios e incluso de Teruel”, ha expresado Wyoming, quien ha resaltado que “ahora la hermosa Andaucía también tendrá partido propio”: Adelante Andalucía.

“Para celebrarlo, nuestra querida amiga Sandra Sabatés nos va a deleitar con unos alegres bailes flamencos. ¡Vamos, Sandra! ¡Saca ese salero español que te caracteriza!”, ha solicitado, con un tono al más puro estilo NoDo.

En ese momento, la cara de pocos amigas de Sabatés a Wyoming ha provocado un incómodo silencio en el plato de laSexta, que el presentador ha roto con un: ”¿No? ¿Seguro? ¡Qué lastima! ¡Lo haría yo pero no me he traído mi falda de volantes!”.