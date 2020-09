La pillada de Lydia Lozano en 'Sábado Deluxe' cuando pensaban que estaba en publicidad

Este sábado Lydia Lozano fue protagonista de un momento en Sábado Deluxe (Telecinco) que se volvió viral en redes sociales. La colaboradora vivió un duro enfrentamiento con Marta López, que regresaba a la cadena después de haber sido despedida por “conducta irresponsable” para someterse a la prueba del polígrafo.

En uno de los arrebatos, Lozano le recordó un mensaje que había recibido sobre su relación con Alfonso Merlos pensando que estaban en publicidad y salió decidida a abandonar el plató.

“El mensaje en el que Charly te decía ‘siento mucho lo que te ha pasado con Merlos’ no lo cuentas, ¿verdad? ¡Eso no lo cuentas! Me voy a fumar!”, gritó. Todo en pleno directo ante la estupefacción de sus compañeros que le decían “no puedes hacer eso”, “no se puede hacer”.