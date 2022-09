Feijóo pide a Sánchez que rompa con sus socios y se apoye en el PP

“Usted gobierna como gobierna y con quien quiere. España no merece un Gobierno volátil, sobredimensionado, que pide sacrificios pero no hace ninguno o un Gobierno sometido. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas, cese a los ministros que usted no ha nombrado, cese también a los ministros que no están a altura del momento crítico”, ha reclamado el presidente del PP.