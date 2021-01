La radical idea de garantizar a todo el mundo suficiente dinero para vivir

Antes se las apañaba con los escasos ingresos que conseguía con su trabajo en un pequeño bar y con lo que podía sacar de su cabra y sus pollos. Una vez que compraba la comida y otros artículos de primera necesidad para él, su esposa y sus cuatro hijos no les quedaba nada. Soñaba con ejercer de profesor, pero “incluso solicitar un trabajo era muy difícil”, añade. No podía permitirse el coste de enviar las solicitudes.

En su modalidad más pura, la renta básica es universal y no depende de criterios como el salario o el patrimonio. Es individual e incondicional, lo que significa que no es necesario cumplir ningún requisito ni hay restricciones sobre cómo gastar el dinero. No es una herramienta para forzar ciertos comportamientos, sino un medio para ayudar a la ciudadanía a costear los básicos necesarios para vivir con dignidad.

El estudio fue pequeño y aún no ha sido revisado por pares, pero los resultados son alentadores. Aunque las empresas vieron cómo desaparecía gran parte de sus ingresos, según Suri, los negocios de los receptores de la renta básica no desaparecieron, a diferencia de los que eran propiedad de quienes no recibían transferencias. El equipo de investigación también descubrió que quienes recibían una renta básica universal tenían menos probabilidades de pasar hambre y más de mantener las mejorías en salud física y mental. “Vemos que estos efectos de la renta básica perduran a lo largo de la crisis”, señala Suri.

Los distintos experimentos sobre renta básica implementados en todo el mundo han obtenido adicionales resultados positivos que, aunque no tan tangibles, no por ello menos significativos. Entre 2017 y 2018, 2.000 desempleados finlandeses seleccionados al azar recibieron 560 euros al mes. Los resultados muestran que, aunque el empleo entre los beneficiarios no aumentó de forma estadísticamente significativa, comparados con los distintos grupos de control, estos se sentían más seguros, sufrían menos depresión y menos soledad y tenían más confianza en las instituciones y en las personas responsables de la formulación de políticas.

Sistemáticamente se ha refutado la creencia de que los receptores de la renta básica universal abandonan su trabajo o emplean su dinero de forma socialmente indeseable. En un experimento sobre renta básica realizado en Madhya Pradesh, uno de los estados más pobres de la India, el alcoholismo disminuyó entre los 6.000 beneficiarios. Este dato concuerda con los estudios del Banco Mundial, que demuestran que la renta básica no conduce a un mayor gasto en productos como el tabaco o el alcohol.

La población de Madhya Pradesh compró cabras y pollos para poder vender huevos, leche y carne. Disminuyó la dependencia de los prestamistas. La gente impermeabilizó sus casas, construyó retretes y mejoró el saneamiento, lo que benefició especialmente a las niñas (contar con unas instalaciones limpias cuando tienen el período facilita su asistencia a la escuela).

“Hubo un enorme efecto emancipador”, señala Soumya Kapoor Mehta, directora de IWWAGE, centro de investigación y promoción de género de la India, y una de las principales investigadoras del programa en este país. Los beneficios perduran incluso más allá de la duración del programa. “Estas son mejoras permanentes”, añade, “la huella que dejamos... había aumentado el sentido de resiliencia”.

Hay quienes incluso esperan que la renta básica pueda reforzar la resiliencia frente a la crisis climática. “Si lo que quieres es dar a la gente los recursos para, por ejemplo, quitarse de en medio de una tormenta”, señala Yang, “la forma más eficiente de hacerlo es darles dinero directamente”.

Para Standing, los beneficios pueden ir todavía más allá, ya que cree que la renta básica universal podría ayudar a construir una economía con menos dependencia en el carbono. Aunque todavía no hay muchos estudios sobre el impacto medioambiental de los programas de renta básica, según el profesor de la SOAS, estos pueden servir como incentivo para que más personas con un trabajo mal remunerado, con malas condiciones o que requiera largos desplazamientos se cambie “a formas de trabajo que valoramos, [pero] que no están remuneradas, como el cuidado de personas, el trabajo voluntario y el trabajo comunitario”, que además, según Standing, son mejores para el medioambiente y para impulsar las comunidades.

La mayor crítica a la renta básica universal es su coste.

Economistas y defensores de la renta básica universal han elaborado una serie de planes para recaudar fondos con el fin de financiar el trabajo en renta básica. Los Gobiernos podrían recortar programas existentes o incurrir en mayor déficit. Algunos como Standing piden que se establezcan grandes fondos nacionales de capital; por ejemplo, en Alaska cada residente recibe un dividendo anual a cargo de los ingresos de la economía petrolera del estado. Los impuestos también pueden jugar su papel: impuestos medioambientales para penalizar a quien contamina, impuestos sobre el patrimonio de la clase más rica e impuestos sobre bienes inmuebles.

Para quienes apoyan la renta básica preguntar cómo no lo podemos permitir es simplemente la cuestión equivocada. Mia Birdsong, escritora, activista y presentadora del podcast sobre renta básica More Than Enough, afirma que le formulan esta pregunta constantemente. Su respuesta: “¿Estás de broma?”

“Nunca nos preguntan sobre el ejército, el programa espacial o sobre la protección que el Servicio Secreto ofrece a cada presidente hasta que muere”, señala, pero “cuando se trata de necesidades superbásicas como la vivienda, la comida, la educación y la sanidad nos empieza a doler el bolsillo”.

“Siempre nos preocupamos por el dinero, tratando de averiguar qué es lo menos costoso que podemos hacer”, afirma Melvin Carter, alcalde de Saint Paul, que ha decidido poner en fase de prueba la renta básica en su ciudad. Y añade que la pandemia ha demostrado que el dinero se puede encontrar cuando más falta hace: “No es un problema de presupuesto, es un problema de prioridades”.

En lo que casi todo el mundo está de acuerdo es en la necesidad de contar con más datos, especialmente sobre el impacto que tendrá la renta básica en los países con rentas altas. “El lado positivo [de la renta básica universal] es enorme, hay una especie de efecto liberador”, afirma Suri, ″[pero] algunos de los inconvenientes pueden contrarrestarlo”. Por ejemplo, Suri cree que los precios podrían subir si la oferta no se mantiene al ritmo de la nueva demanda.

Aunque los datos demuestran que dar dinero a las personas pobres de los países en desarrollo reduce de manera mensurable la pobreza, establecer qué efecto tiene la renta básica universal en los países de renta alta es complicado debido al sistema de servicios sociales. ¿Debería la renta básica reemplazar los programas de servicios sociales de esos países o convivir con ellos? Personas conservadoras como el controvertido politólogo Charles Murray demandan que el estado del bienestar desaparezca por completo. Otras, como Yang, desean que algunos programas convivan junto a la renta básica universal mientras que otros desaparezcan.

“Renta básica es una palabra muy bonita y sencilla, pero muy complicada”, señala Olli Kangas, director científico del experimento de renta básica finlandes: “Cada país es diferente y cada país es un caso especial.”

Por eso, según Jürgen Schupp, más que un debate, necesitamos datos. Schupp, que trabaja en el Instituto Alemán de Investigación Económica y dirige un nuevo experimento de renta básica en Alemania, se desespera un poco con el debate tan polarizado que existe alrededor de la renta básica. La gente asegura que la renta básica es fácil de implementar o que es demasiado compleja para funcionar. Sin embargo, Schupp insiste en que todavía no disponemos de suficientes datos, que debemos investigar por qué “nos faltan ideas utópicas” y que, además, los países son incapaces de proporcionar a su población la resiliencia y seguridad que necesitan para capear impacto tras impacto.

La pandemia del coronavirus ha golpeado nuestra salud, economía y medios de vida. Ha llevado a muchas más personas a lo que Standing llama el “precariado”, un grupo social de personas que tienen empleo, pero no pueden escapar de la pobreza. Ha revelado la fragilidad de la economía y ha hecho sonar la voz de alarma por lo que está por llegar. La COVID-19 no será nuestra última crisis. El calentamiento global trae consigo impactos simultáneos cada vez mayores con poder para desplazar a la población, colapsar los mercados financieros y destruir industrias enteras.

Según Tubbs, tenemos hambre de algo muy transformador y diferente: “Y no gradual, sino drástico. Y no drástico por el mero hecho de ser drástico, sino drástico para estar a la altura de los tiempos drásticos en que vivimos”. La renta básica universal, una idea que antes se consideraba radical, está de repente en nuestras miras.

De vuelta en Kenia, Anam señala que los ingresos adicionales que él y su esposa reciben han aportado una dosis de seguridad adicional durante la pandemia y, a largo plazo, han proporcionado a su familia una estabilidad de la que antes carecían.

En su comunidad hay familias que antes del programa de renta básica universal pasaban a menudo días enteros sin comer. “Con la renta básica, al menos pueden comprar comida para tener energía para buscar trabajo”, afirma Anam. El programa también ha unido a la comunidad en su determinación de usar el dinero para construir los cimientos: para casas, para relaciones, para trabajos y para una seguridad financiera. “La renta básica funciona”, concluye, “y yo soy un vivo ejemplo de ello”.

Este artículo forma parte de la colaboración entre Huffpost UK y Unearthed, el equipo de investigación periodística de Greenpeace UK, y ha sido traducido del inglés.