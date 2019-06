La razón por la que Bertín Osborne estuvo más serio de lo habitual con Los Morancos

Pero no fueron solos. También les acompañó Maite Cadaval , la hermana pequeña de los humoristas, y para completar la jornada, los hermanos se transformaron en sus personajes más famosos y queridos: Antonia y Omaíta.

Al final del programa y con los hermanos ya caracterizados de sus personajes, César le anunció que ambos tenían algo serio que decirle.

“Hay que tener muchos cojones de hacer las cosas que tú haces. ¿Y sabes por qué? Porque sabemos la situación que estás viviendo en este momento”, le dijo Jorge.

“Y aunque tú me veas to pintaíta [disfrazada de Omaíta] te lo digo desde aquí”, continuó señalándose el corazón: “Olé tú, Bertín Osborne. Olé por estar aquí, por aguantarnos a nosotras, por aguantar a Los Morancos y por darnos esta tarde y esta mañana que nos has dado teniendo la situación que tienes”.

Los tres se fundieron en un abrazo y ahí se terminó el programa. El presentador, claramente, no podía ni hablar.