La reacción de García Ferreras a la noticia de la mañana: "Es la gran sorpresa"

La ausencia de Sergio Ramos en la lista de convocados de la selección española para la próxima Eurocopa es, sin duda alguna, la noticia de la mañana de este lunes.

El resto de jugadores convocados y la ausencia del central del Real Madrid han obligado a distintos programas que estaban en directo a parar para informar de los futbolistas que representarán a España.

Al Rojo Vivo, el programa que presenta Antonio García Ferreras en laSexta, ha conectado con el periodista Julio Suárez que se encontraba en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

“Es la gran sorpresa, el capital del Madrid, Sergio Ramos, no está en la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa”, afirmó un sorprendido Ferreras, que cortó a una colaboradora para dar paso a Suárez.

El redactor de Jugones ha calificado la ausencia de Ramos de “bombazo tremendo” y ha descrito cómo se ha vivido: “Iban saliendo los nombres de los porteros, luego de los defensas y los que estábamos presentes en esa sala de prensa no acabábamos de creérnoslo. Estaba dando la lista con los laterales, los centrales y cuando ha pasado a los centrocampistas y no aparecía el nombre de Sergio Ramos... Te lo puedes imaginar”.

“Es una lista un tanto rara, con algunas sorpresas y esa ausencia de Sergio Ramos”, ha finalizado Suárez.

Ferreras, que no salía de su asombro, ha incidido en lo que supone la ausencia de Ramos: “Es sin duda una de las grandes sorpresas: ningún jugador del Real Madrid en la lista de Luis Enrique, no está Sergio Ramos, capitán de la Selección”.

El central del Real Madrid ha reaccionado en sus redes sociales a su ausencia en la selección y ha reconocido que ha peleado por recuperarse y haber podido defender a España.

“Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, ha explicado.