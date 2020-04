La reacción de Susanna Griso en 'Espejo Público' al ver cómo ha aparecido Mercedes Milá

“No. Estando en casa no la llevo. Me la he puesto a modo de homenaje a los que la llevan todo el día por obligación y a los que se la ponen, como los compañeros que tú en realización”, ha respondido la expresentadora de Gran Hermano.

Poco después, Milá se ha quitado la mascarilla para favorecer la conversación. “En plató tengo varios compañeros con la máscara puesta, en realización también...”, ha desvelado Griso.

Mercedes Milá ha explicado cómo vivió ella la crisis del coronavirus ya que le pilló grabando un programa de Scott y Milá en Italia, concretamente a Roma, y con las fronteras a punto de cerrar. “Tuvimos mucha suerte en cuanto a las fronteras y en cuanto a los contagios”, ha asegurado.

La crisis por el coronavirus ha propiciado que Milá y la productora de su programa hayan tenido que cambiar el tema del mismo. En un principio iba a tratar sobre un viaje de fin de curso de las alumnas del Sagrado Corazón después de 50 años, en el que también estaba la hermana de Susanna Griso, pero ahora unirá el curso del 68 con el coronavirus.