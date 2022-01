La reacción para enmarcar de Yolanda Díaz cuando le dicen que tendrá que ir a 'El Hormiguero'

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Congreso y ministra de Trabajo, ha dado una rotunda respuesta cuando, hablando de su timidez, le han recordado que quizá en algún momento tendrá que ir a El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3.

En una entrevista en Buenismo Bien, de la Cadena Ser, ha explicado que a ella le encanta bailar pero que es muy tímida. “Desde que he llegado a Madrid no bailo, es imposible. Entonces si alguien sabe de un lugar discreto donde pueda ir a bailar con mis amigas me voy encantada, pero soy super tímida”, ha reconocido.

Los presentadores, Quique Peinado y Manuel Burque, le han recordado entonces: “Pero los políticos tenéis que hacer muchas cosas tontas: coger bebés, haceros fotos con terneros...”. Y Díaz se ha mostrado contundente: “No, no, no. No es mi estilo”.

“Yo soy tímida, no me gusta que me comenten. Entonces me voy como escurriendo”, ha insistido la ministra. Ha sido entonces cuando Burque le ha planteado la cuestión: “Yolanda, vas a tener que ir a El Hormiguero. Yo te voy adelantando. ¿Qué vas hacer?”

“No lo sé. No sé. Voy a muy pocas cosas”, ha argumentado antes de que Quique Peinado le plantease si todo eso es “compatible con la vida de un político”.

Díaz no ha podido ser más clara: “Los políticos quieren hacer cosas que les hagan ser normales. Yo creo que lo mejor es que seamos normales y que cada uno sea como es”.

Por lo demás, Díaz ha provocado las risas de los presentes cuando en el programa le han preguntado cómo es Teodoro García Egea, ‘número dos’ del PP, en la intimidad.

“Yo me me llevo super bien con él. Ya he dicho en una entrevista que cuando era diputada íbamos al mismo gimnasio”, ha respondido la vicepresidenta.