La respuesta de Roberto Leal cuando le preguntan si pasa palabra en política

Él ha reconocido que sí. “Totalmente. Paso palabra”, ha afirmado el periodista. Leal ha subrayado que puede tener sus opiniones y que no se jacta de la equidistancia, pero ha reconocido que no le gustan los barros.

“Tengo mi opinión y la gente sabe de qué signo político puedo ser, porque se puede notar, pero no me gusta meterme en ese tipo de jardines porque no me aportan nada. Creo que ya hay bastantes tuiteros para que se peguen entre ellos”, ha sentenciado.