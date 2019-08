La respuesta de Tania Llasera a los posados de verano se gana el aplauso generalizado: "Enseño lo que hay"

Tania Llasera también está de vacaciones y no se corta un pelo al mostrar su posado en bikini. Eso sí, no lo ha hecho como otros muchos rostros conocidos, lo ha hecho con un importante mensaje detrás.

“De esta manera mato dos pájaros con la misma piedra: 1. Enseño lo que hay (posando viva pero se aprecia celulitis y masa y no quiero quitarlo porque es mío) #Realbody y es sano que se vea que aquí tengo de todo y estoy más sana que una 🍏 . Y 2. Reviento las fotos de los paparazzi en la playa (veremos si esto funciona porque el año pasado estaba en portada de pleno #arggg y no he adelgazado ni un gramo ni pienso). Ala! Ya tenéis mi #posadoporsorpresa #aniquilandoelARGG #MyBikiniBody”, ha escrito junto a la instantánea que acumula cerca de 70.000 me gusta en 19 horas.

La presentadora se ha ganado el aplauso generalizado de la red social, donde sus seguidores han apoyado su naturalidad.