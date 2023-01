La respuesta de un frutero a 'El programa de AR' que en Twitter no deja de compartirse

El nuevo año ha traído consigo la eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad y una bajada del 10% al 5% en la pasta y aceite. Dicha medida forma parte del tercer paquete de medidas anticrisis que el Gobierno anunció la semana pasada para hacer frente a la desorbitada inflación derivada de la crisis energética y la guerra en Ucrania.

Los alimentos básicos han tenido aumentos en España que incluso superan el 40%. Productos como la harina, la mantequilla o el azúcar, alcanzaron en octubre aumentos del 37,8%, 34,1% o el 43% interanual, respectivamente. Por este motivo, el Gobierno ha intentado poner freno a esta subida de precios eliminando o bajando el IVA y ha avisado de posibles sanciones si los supermercados no los abaratan.

El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, avisa de que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”, sin perjuicio, añade, “de los compromisos adicionales que asuman y publiciten los sectores afectados”. Para verificarlo, el Gobierno dice que pondrá en marcha “un sistema de seguimiento de la evolución de los precios”, además de las actuaciones que pueda llevar a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “en el ámbito de sus competencias”.

Pero, ¿se están bajando los precios ya? ¿Cómo está afectando a los comercios la entrada de estas medidas? “El programa de Ana Rosa” ha acudido este lunes al mítico Mercado de la Boquería en Barcelona para preguntar a los dueños de los diferentes puestos cuánto habían subido sus productos.

Sin embargo, la respuesta que han encontrado no era la esperada ya que un frutero le ha dicho que su mercancía no sólo no ha subido los precios sino que los ha bajado. ”¡No puede ser que todo el mundo en La Boquería me diga que baja todo. Voy a tener que cambiar de mercado”, ha dicho la periodista Mayka Navarro, sorprendida por las respuestas que estaba encontrando.

EL FRUTERO PUÑETERO



Primera emisión del año de @elprogramadear y primer tropezón.



Ay @maykanavarro . Que mal trago. pic.twitter.com/hFZOl7Ftdn — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) January 2, 2023

Mayka, ejerciendo hoy de reportera, ha seguido sin dar crédito y ha pedido al mismo frutero que pusiera un ejemplo de productos de su puesto que hayan bajado de precio. “Los tomates, a dos euros. La mandarina, a un euro”, le ha señalado el trabajador. Algo que Mayka no entendía: ”¿Cómo puedo explicar yo hace un momento que ha incrementado el precio de los alimentos de productos de primera necesidad y ahora me digas que ha bajado?”, le ha insistido.

El momento se ha convertido rápidamente viral en Twitter. “El frutero puñetero. Primera emisión del año de El Programa de Ana Rosa y primer tropezón. ¡Qué mal trago!”, ha escrito Guillermo Guijarro en un tuit que en apenas unas horas ya suma casi mil RT’s.