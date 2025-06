De "honorabilidad", prudencia y la 'banda del Peugeot': las reacciones al audio de la UCO sobre Cerdán

Una conversación ha hecho estallar la (nunca calmada) política española y ha dejado al Gobierno en una situación complicada. Es la filtrada anoche por la Cadena SER, grabada e incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que vincula directamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el supuesto cobro de comisiones por la concesión de contratos de obras públicas.

La charla fue transcrita en el informe remitido por los investigadores al Tribunal Supremo el pasado 5 de junio y hasta este miércoles permanecía bajo secreto. En la grabación se escucha hablar a Cerdán junto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, de que hasta cuatro constructoras "les deben dinero". Esa deuda en cuestión sería superior a los 400.000 euros, según los investigadores. Supuestamente, son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Todo ello, se produjo después de que Ábalos abandonase su cartera ministerial, en julio de 2021.

Precisamente ayer, agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.

El PSOE ha salido al paso de las informaciones afirmando que no saben más que lo publicado, una vez más por la vía de la filtración. Han negado que Santos Cerdán haya participado y "mucho menos influido" en adjudicaciones de obra pública y afirma el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (secretario general del partido, además), que "jamás ha cobrado una comisión por ello".

Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que "de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona", señala el partido en un comunicado. Los socialistas lamentan que una vez más se conozcan actuaciones policiales por medios de comunicación, lo que genera "indefensión y juicios mediáticos" a los afectados.

Cerdán ha reconocido en el pasado que se cruzó mensajes con el que entonces era el hombre de máxima confianza del ministro de Transportes, Ábalos, interesándose por distintas obras, pero no por ningún movimiento ilegal ni amaño de ningún tipo, sino porque como coordinador territorial del partido tenía la presión de muchos alcaldes y dirigentes provinciales que querían saber cómo iban las obras en sus territorios y presionaban para que estuvieran acabadas antes de las elecciones de 2023, algo habitual en el mundo político.

Fuentes socialistas citadas por El País transmiten que Cerdán "no da crédito" a los datos manejados por la UCO, un mensaje parecido al que lanzan desde el Gobierno: "No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto". Ayer por la mañana, en el Congreso, el Ejecutivo insistía en el hecho de que no hay ninguna acusación formal contra Cerdán y que todo lo que está tratando de mover la oposición se basa en comentarios sobre un informe de la UCO cuyos detalles no se conocían.

Fuentes de Moncloa insisten a RTVE que todo forma parte de una "ofensiva coordinada" y se muestran prudentes a la espera de tener la totalidad del informe. Sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya respondido al PP cuando le ha preguntado si "avala a Cerdán" durante la sesión de control, las mismas fuentes aseguran que no tenía ningún valor político y que el apoyo es total a Cerdán.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido preguntado sobre este asunto en RNE. Pese a asegurar que no estaba al tanto de las últimas informaciones, ha afirmado tener "el mejor concepto de Santos Cerdán" y ha dicho que tanto el PSOE como el Gobierno son "absolutamente transparentes". Es el único miembro del Ejecutivo que ha afrontado a esta hora las informaciones de la SER.

El PP, por contra, cree que el silencio de Sánchez sobre Cerdán en el pleno del Congreso y el lenguaje gestual entre ellos indica que el líder está a punto de dejar caer a un hombre clave en su estructura de poder y que le acompaña desde que dio la batalla de las primarias en 2017. Por eso, esta madrugada ha lanzado en sus redes sociales un vídeo generado con inteligencia artificial en el que afirman: "Queda UNO para que caiga toda la banda". Se refieren a Sánchez, a quien el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, llama así, "el uno", constantemente.

En dicho montaje, se dice: "Esta historia comienza en 2017, cuando cuatro amigos se recorrieron España en un Peugeot para ganar las primarias del PSOE". En primer plano, Sánchez, Cerdán, Ábalos y Koldo. Tras incorporar unas declaraciones de Ábalos en el Congreso contra la corrupción, un rótulo lleva a "siete años después" y se enumeran las polémicas en las que están implicados los citados socialistas. Con los tonos saturados y las bocas desencajadas propias de la IA. "La banda del Peugeot. Próximamente en tus tribunales", cierra, en un vídeo en el que aparecen también la esposa y el hermano de Sánchez.

Este mismo jueves por la mañana continúa el pleno semanal del Congreso, en su última semana, y allí está prevista la presencia de varios ministros, que seguramente tendrán que afrontar las presuntas sobre las nuevas revelaciones. Entre ellos, algunos de los que siempre han defendido a Cerdán, como el titular de Justicia y Presidencia Félix Bolaños, que defenderá desde la tribuna de oradores su ley de reforma de acceso a la carrera judicial. También estará la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero quien este mismo miércoles mostraba su "total" confianza en Cerdán, número 3 de la Ejecutiva Federal del PSOE de la que ella es número 2 como vicesecretaria general.