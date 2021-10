La rotunda respuesta de una periodista afgana sobre su futuro si la detienen los talibán

El programa Salvados ha vuelto, y lo ha hecho con un viaje al Afganistán bajo el poder talibán. El presentador del formato de laSexta, Fernando González, Gonzo, ha entrevistado en el país a varias personas, entre ellas a Samira Stanikai, una periodista afgana de 33 años que trabaja desde hace 16 en el canal de televisión Tolo.

″¿Qué crees que puede pasarte si un día te detienen yendo o volviendo de trabajar?”, ha preguntado Gonzo en un momento de la entrevista. Lo que ha hecho ella lo dice todo: la presentadora se ha llevado la mano al cuello en un claro gesto de que le cortarían la cabeza.

“Me matarán, me masacrarán. Directamente. No lo dudarán ni un segundo. Los periodistas son considerados infieles y creen que es lícito matarlos”, ha afirmado sin dudarlo. Para Stanikai, la primera en su familia y en su tribu en trabajar en un medio de comunicación, ser periodista era un sueño.

Ahora, ha añadido, “será un época en la que la mujer recibirá latigazos con juicios sumarios. Y el hombre estará obligado a dejarse la barba larga, vestir ropa tradicional. La mujer estará relegada al hogar, sin poder estudiar, sin trabajar”.

“Nos dejan en manos de una gente que no habla el idioma de los seres humanos. Tengo tanto miedo... No le temo a la muerte, pero sí a ser asesinada por un ignorante retrógrado, un analfabeto que no sabe nada”, han sido las claras palabras de la periodista.