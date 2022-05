La tajante respuesta de Yolanda Díaz a un periodista: "Me voy a seguir levantando a las 5.00"

“Saben ustedes que me critican lo exigente que soy con el trabajo, incluso llegan a tildarme de estajanovista. No tengan ningún duda de que me voy a seguir levantando a las cinco de la mañana, cumpliendo con mis obligaciones como vicepresidenta del Gobierno y sacrificándome personalmente para recorrer mi país con mi coche, con mis recursos y con un equipo que tengo de gente voluntario que está fuera de este Ministerio”, ha dejado claro.