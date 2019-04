La tele y las mujeres (2)

No sé si esto lo sabéis, estimados Pablo Casado, Suárez Illana, Santiago Abascal o similares: hay series de ficción (pocas, todo hay que decirlo) de ahora y de antes que cuentan cómo sus protagonistas deciden abortar porque NO desean ser madres. Os he hecho un pequeño resumen, que sé que estáis muy ocupados, por si os sirve como guía. Las series, como sabéis, son un gran asunto y tienen legiones de fans y seguidores. Algunas incluso cuentan mejor el mundo que nos ocupa que algunos reportajes de investigación.

Este post va también dirigido a los directores de cadenas y creativos españoles: este tema nos interesa. Nos gustaría ver a más mujeres de ficción en esa tesitura, porque en nuestro entorno hay mujeres que lo están, lo estuvieron o lo estarán. O porque tenemos hijas a las que les iría bien ver en las series a ADULTAS que deciden abortar sin que eso las marque de por vida. Para unos y para otros, hoy vamos con un repaso a la ficción española (mañana le tocará a la estadounidense).

Hay una escena de La Casa de papel (la reconocidísima serie española que se ha llevado un Emmy internacional por primera vez en nuestra historia), en la que una de las rehenes solicita una píldora abortiva.