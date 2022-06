"Ya voy pedo": la trampa del equipo de 'El Hormiguero' y Diego Luna pone en apuros a Pablo Motos

Tras esto, el actor le ha preguntado a Motos si toma tequila habitualmente. “Yo hace por lo menos cinco años que no tomo un tequila”, ha reconocido el conductor del formato. “O sea, va a ser fácil darse cuenta”, ha señalado Luna.

“Yo soy muy competitivo, voy a intentar con toda mi capacidad actoral que no te des cuenta”, ha asegurado el presentador. “Yo voy a hacer lo mismo, intentar que no te des cuenta que estoy tomando agua, que no tomo hace muchos años”, ha añadido Luna entonces ante las risas del público.