La trilogía Mozar-Da Ponte o el paraíso de la ópera gracias a la magia del teatro

Lo consigue por jugar el juego de la burla que hay en los libretos. El interés de unos personajes por burlar (más los masculinos) y otros por no ser burlados (más los femeninos). Para entendernos, y a lo bruto, del interés de unos por pillar cacho, en algún caso por pillar con la persona de la que se está enamorado/a, y del interés de otros por no ser pillados.

A estos dos directores se han unido un montón de jóvenes cantantes, póngase esto de jóvenes en el contexto de la ópera. Jóvenes que han aportado a este montaje la frescura y la energía que necesitan unos personajes que están a lo que están. A los juegos del amor carnal, a comer carne. Sin que se pierda un ápice de calidad, ni vocal ni actoral, por eso su reparto incluye la reconocida Lea Desandre o la no tan conocida Iulia Maria Dan , cuya Donna Anna no se olvidará.

Y ofrecen Don Giovanni tal cual es. Mostrando una comedia en la que a Don Juan siempre le dicen no, como muy bien supo ver Claus Guth en el montaje que se pudo ver en el Teatro Real . La única vez que obtiene una satisfacción sexual es por la fuerza, porque viola a Donna Anna, algo que sucede al principio de la obra predisponiendo al público en su contra. Lo que hace pensar que a aquella sociedad no le gustaban los don juanes. Los condenaban y señalaban que había que alejarse de ellos, como hacen los personajes de la obra con su Giovanni. Excepto Donna Elvira, que reclama que se ejecute el contrato de matrimonio, porque los compromisos, los contratos, se cumplen.

Todo esto está en el original, sin vestirlo de feminismo ni de igualdad de derechos. Se ve quitándole las capas con la que se le ha ido cubriendo a lo largo de la historia. Capas que le han convertido, en el mundo actual, en un ejemplo de ligón de libro. Un rol model impuesto a hombres y mujeres de como tienen que comportarse los hombres. Como alguien que no entiende que no es no.

Trilogía que acaba con Così fan tutte. Obra en la que las mujeres dejan de ser objeto de deseo y comportarse como se espera de ellas, para ser ellas las que desean y tomar sus decisiones. A las que la acción dramática y musical las permite volar libres, las libera, no sin dudas ni come comes. Son muchos años de un determinado tipo de educación que muchos (y muchas) quieren que vuelva. Y que de alguna manera se ríe y hace reír de ese rol de hombre que se cree capaz de burlar a cualquier mujer y por tanto lo intenta una y otra vez. Sin embargo, no acepta ni piensa que a la que pueda burlarse sea a su esposa o su amante, porque su propiedad no puede ser violada, y menos con el consentimiento y el placer que esta no encuentra en su cama.