La UE no permitirá las exportaciones a AstraZeneca mientras no cumpla con su contrato

La Unión Europea (UE) no permitirá la exportación de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca mientras no se cubran las cantidades de suministro firmadas en los contratos.

“Mientras AstraZeneca no cumpla sus obligaciones, todo lo que se produzca en suelo europeo será distribuido a los europeos”, ha afirmado el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, en declaraciones a la emisora RTL recogidas por Bloomberg. “Si hay excedentes, podrán ir a otros lugares”, ha explicado.

AstraZeneca ha comprometido 70 millones de dosis para el segundo trimestre, ha recordado Breton, pero por el momento solo ha cubierto el 30% de esa cifra, mientras que ha cumplido con el 100% del suministro comprometido con Reino Unido.

La UE ha exportado aproximadamente el 40% de su producción, incluidas 20 millones de dosis que han partido hacia Reino Unido, ha explicado. Reino Unido, en cambio, no ha exportado vacunas. Breton ha asegurado que, si puede, la UE ayudará a Reino Unido cuando necesite dosis para administrar el segundo pinchazo en el plazo necesario.

La UE tiene previsto haber producido 420 millones de dosis para mediados de julio, una cifra suficiente para lograr la inmunidad de rebaño, ha explicado Breton, que considera que esta inmunidad se alcanza cuando se ha vacunado a un 70% de los adultos.

El veto italiano

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya apoyó hace tres semanas el veto italiano a la exportación de 250.000 vacunas contra el coronavirus de la firma AstraZeneca, que estaban destinadas a Australia. No sólo eso, sino que avisó de que “si la empresa no cumple, no permitiremos más exportaciones” fuera de la Unión.

La última polémica se produjo el pasado miércoles, cuando las autoridades italianas localizaron en un almacén cerca de Roma unos 29 millones de dosis de la vacuna desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

En un primer momento el diario La Stampa publicó que el destino de las dosis era Reino Unido, pero horas más tarde Italia explicó que era Bélgica. Al menos parte de este material habrían sido producido en Países Bajos por la firma Halix, una subcontrata de AstraZeneca con capacidad para generar 5 millones de dosis al mes, informó la agencia Bloomberg.

Los fármacos localizados en Italia son casi el doble de los que ha recibido hasta ahora la UE por parte de la farmacéutica anglosueca. De ahí que la UE, a través del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, pidiese explicaciones a la compañía sobre el destino de esas vacunas. “Le toca a la empresa aclarar qué intenciones tiene”, ha sentenciado.

Mientas, la farmacéutica respondió que los lotes de vacunas almacenados en la planta italiana cercana a Roma no son “una reserva” y que mantiene su compromiso de entregar diez millones de dosis a la UE en marzo.

A través de un comunicado explicó que “es incorrecto describir esto como una reserva” y que “el proceso de fabricación de vacunas es muy complejo y requiere mucho tiempo”. “En particular, las dosis de vacuna deben esperar hasta la aprobación del control de calidad después de que se complete el llenado de los viales”, añadió.