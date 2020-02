La verdadera historia de la camiseta 'plagiada' que Jorge Cadaval llevó a 'El Hormiguero'

EL HORMIGUERO/FLICKR Jorge y César Cadaval, durante su visita a 'El Hormiguero' (Antena 3).

La cantante María Jiménez cumple años el 3 de febrero y de ahí que el humorista Jorge Cadaval quisiese acordarse de ella este lunes en su visita al El Hormiguero. Eligió una camiseta con su rostro para la entrevista en el programa de Pablo Motos. Lo que seguro que no se imaginaba era el revuelo que su look iba a generar.

“No hagáis estas mierdas con el trabajo de las personas. ¡SED ORIGINALES!”, escribió en Twitter el artista Francisco Company para denunciar que la camiseta se había hecho a partir de una ilustración suya. “Alguien la ha cogido, la ha modificado y la vende sin mi permiso”, añadió en ese mismo mensaje.

El mensaje no tardó en hacerse viral, con cerca de 650 retuits y más de 1.100 me gusta, y ahora Company ya sabe cómo llegó este diseño al integrante de Los Morancos. “He podido averiguar quién era el creador y hablar con él. Me ha pedido perdón y me ha dado su versión de los hechos”, ha explicado a El HuffPost Life.

Por favor, alguien conoce o le suena esa marca ? "Makande o Miakanda ??



Y recordar, no robar ilustraciones, fotos o cualquier obra de otra persona para "hacerla tuya" y sacar dinero. GRACIAS!! pic.twitter.com/LWftkbJv8K — franciscompany (@francscompany) February 3, 2020

El autor de la camiseta, que ha borrado su rastro en Twitter e Instagram y que ha pedido a Company que no dé su nombre, ha metido en la historia a un tercero: “Se exculpa en cierto modo, ya que me cuenta que fue un diseñador el que lo timó entregándole diseños y obras que veía por internet”.

“Supongo que la imagen la cogería de mis redes. Puede ser desde mi Facebook, un blog que tenía antes, Instagram... ¡Ni idea!”, añade este artista, que hizo la ilustración en 2014 para una serie temática y que la ha expuesto en varias ocasiones. “El verano pasado sin ir más lejos hice la última exposición. Son unas ilustraciones que han gustado mucho desde siempre”, cuenta.

Jorge Cadaval también ha vestido sus diseños varias veces. Company contactó por Instagram y, aunque obtuvo respuesta, asegura que no tiene nada que ver con este robo. ”Él no tiene culpa, sólo se pone una camiseta que le han regalado”, insiste.

El mismo 03/02/2020 por la tarde, me manda un amigo esta foto del instagram de Jorge Cadaval. Acto seguido le hablo a Jorge por instagram preguntándole educadamente dónde ha conseguido esa camiseta. Aún no he obtenido respuesta (lo entiendo, tendrá mil notificaciones) pic.twitter.com/o1Tx3Qe84P — franciscompany (@francscompany) February 4, 2020

No era la primera vez que veía mis diseños en una camiseta de Jorge Cadaval. Hace tiempo me enviaron una foto (que no encuentro) del ig de Jorge dónde aparecía con una camiseta con mi ilustración de #RocíoJurado, al igual que la de #MariaJiménez , recortada y enmarcada. pic.twitter.com/LQtpcmx4c3 — franciscompany (@francscompany) February 4, 2020

La persona que hizo las camisetas se defiende diciendo que nunca las comercializó aunque, dice, intentó hacer un negocio en 2015. Supuestamente no lo logró y se quedó en un regalo a un reducido grupo de amigos. “Me asegura que desde entonces no tiene trato con este trabajo y se dedica a otra cosa. Está en mí creer eso o no, claro”, apunta.

Los datos no cuadran demasiado. Makande, la inscripción que tiene la camiseta en la parte superior, era el nombre de una tienda de Marbella (Málaga). “En redes sociales lleva inactiva desde 2015/2016”, explica el propio artista en un segundo hilo en Twitter.

Volviendo al tema de la camiseta de Jorge, aparece en ella un nombre, una marca: "Makande".

Empiezo a investigar y GRACIAS a @Kililongo y a @Arion86_isla y otros usuarios descubro que Makande fue una tienda de Marbella que en RRSS lleva inactiva desde 2015/2016 pic.twitter.com/ZSMfeOFiXI — franciscompany (@francscompany) February 4, 2020

También Makandé es el nombre del bar que los dos miembros de Los Morancos tienen en Rota (Cádiz), de ahí que en un principio algunos señalasen a Jorge Cadaval como autor de la camiseta, aunque Francisco Company insiste en que no lo es. De hecho, él no es el único rostro conocido que ha lucido públicamente una camiseta con un dibujo de Company, también lo ha hecho el artista mallorquín Domingo Zapata. A él se la regaló la misma persona.

“No es la primera vez que cogen mis diseños y los encuentro en webs de camisetas y tal. Les borran la marca de agua (de peor o mejor manera) les ponen una tipografía horrenda y ya se creen diseñadores”, añade Francisco Company, que asegura que todavía no sabe cómo va actuar porque no tiene claro si esa persona ganó o no dinero con esas camisetas. Al fin y al cabo, si la tienda existió, las prendas se pudieron comercializar en ese establecimiento. Eso todavía no lo sabe.

LIVE HEROES La camiseta original de María Jiménez