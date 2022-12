‘La vida es sueño’ o hubo mejores tiempos, pero no mejores actores

¿Suena a vodevil? ¿Verdad que no? Pues Donellan y Omeron piensan que sí y lo montan como si lo fuera. Para ello tienen una escenografía sencilla llena de puertas en el fondo del escenario con la que jugarán. Donde aparecerán los distintos personajes. En el caso de Segismundo desnudo mostrando su cuerpo más que su cara. Que anticipa una explicación sexual de la tragedia, un sexo reprimido, por el aislamiento, o bruto, por el descubrimiento de las sensuales cortesanas, que explique su violencia. Pero no, la cosa no va por el psicoanálisis pansexual.

Entonces ¿de qué va la propuesta? ¿Va de contar una historia de principio a fin sin más? Los pocos elementos escénicos trabajados metafóricamente, tan cargados de significados, indican que ese no es el camino. Desde luego las acciones y la composición de imágenes con la distribución de actores en escena no añaden mucho que se diga.

Incluso a la única canción que se oye durante la obra, Cuanto le gusta, le gusta, le gusta cantada por Carmen Miranda con dirección musical de Xavier Cugat, se repite tanto, que suena a la navideña All I want for Christmas is you de Mariah Carey. El caso es que nada parece llevar a algún lado. Quizás de eso va la propuesta, como dice la letra de la canción citada, de ponerse en camino, hacer las maletas, salir de viaje y hasta donde lleve. Sin destino y con un trayecto que tiene poco que ofrecer, el final de cada oveja con su pareja parece tan apresurado forzado como suelen ser los finales shakesperianos.